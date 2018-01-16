Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 17 января

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Желтый уровень погодной опасности в Москве на 17 января объявили в Гидрометцентре России. Погода потенциально опасна из-за усиления ветра.

17 января юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду. Днем ожидается минус 6-4 градуса, местами пройдет небольшой снег.

Желтый уровень опасности также объявили в соседних областях: Смоленской, Тверской, Калужской, Рязанской, Тульской.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на праздник Крещения Господня в столичном регионе установятся морозная погода и метель.