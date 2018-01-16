Морозная погода и метель ждут москвичей на Крещение – Вильфанд

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Морозная погода и метель установятся в столичном регионе на праздник Крещения Господня. Об этом сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"На Крещение, в ночь на 19 января, прогнозируется, что снег и метель продолжатся, температура около 7-9 градусов мороза. Отмечу, что при порывистом ветре такая температура будет ощущаться на уровне минус 18 градусов. 20-21 января температура повысится до минус 2-7 градусов", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Вильфанд также добавил, что самая низкая температура на Крещение в столице была зафиксирована в 1940 году. Тогда температура воздуха составила 42,1 градуса ниже нуля. При этом, по данным синоптиков, только в 1/3 случаев температура на Крещение в Москве отпускалась ниже минус 15 градусов.
Ранее сообщалось, что купание в проруби на Крещение в столице будет малокомфортным. Синоптики предупредили о сильном ветре и обильном снегопаде. В ночь на пятницу, 19 января, в Москве ожидается минус 5–7 градусов. При этом, метеорологи отметили, что этот показатель выше климатической нормы.
Согласно народным приметам, такая облачная, снежная и ветреная погода предвещает теплое лето.
Богослужения и праздничные мероприятия 18 и 19 января, посвященные празднику Крещения Господня (Богоявления), пройдут более чем в 400 храмах Москвы. При этом в столице подготовлено 59 мест для Крещенских купаний. Все места будут оборудованы безопасными подходами и спусками к воде, а для комфортного проведения обряда будут установлены раздевалки, туалеты и освещение. Также участников купаний обеспечат горячим питьем и местами для обогрева.
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