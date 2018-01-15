Купание на Крещение в столице будет малокомфортным из-за ветра и снегопада

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Купание в проруби на Крещение в столичном регионе будет малокомфортным. Синоптики предупредили о сильном ветре и обильном снегопаде.

В центре погоды "Фобос" сообщили, что в ночь на пятницу, 19 января, в Москве ожидается минус 5–7 градусов. Этот показатель выше климатической нормы, однако из-за порывистого ветра будет ощущение, что за окном минус 15 градусов.

Отмечается, что по народным приметам, такая облачная, снежная и ветреная погода предвещает теплое лето.

В прошлом году на Крещение в столице было пасмурно, без осадков, температура держалась на уровне минус пяти градусов, напомнили метеорологи. А в 2006 году в этот день ударили настоящие морозы. Столбики термометров опускались до минус 30,5 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что на этой неделе на фоне высокого атмосферного давления в регионе сохранится преимущественно облачная с редкими прояснениями погода.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Это один из самых древних христианских праздников. В России в ночь на Крещение принято купаться в ледяной воде в освящаемых прорубях.