Купание на Крещение в столице будет малокомфортным из-за ветра и снегопада

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Купание в проруби на Крещение в столичном регионе будет малокомфортным. Синоптики предупредили о сильном ветре и обильном снегопаде.
В центре погоды "Фобос" сообщили, что в ночь на пятницу, 19 января, в Москве ожидается минус 5–7 градусов. Этот показатель выше климатической нормы, однако из-за порывистого ветра будет ощущение, что за окном минус 15 градусов.
Отмечается, что по народным приметам, такая облачная, снежная и ветреная погода предвещает теплое лето.
В прошлом году на Крещение в столице было пасмурно, без осадков, температура держалась на уровне минус пяти градусов, напомнили метеорологи. А в 2006 году в этот день ударили настоящие морозы. Столбики термометров опускались до минус 30,5 градусов.
Ранее синоптики рассказали, что на этой неделе на фоне высокого атмосферного давления в регионе сохранится преимущественно облачная с редкими прояснениями погода.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Это один из самых древних христианских праздников. В России в ночь на Крещение принято купаться в ледяной воде в освящаемых прорубях.
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