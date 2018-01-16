В столице подготовлено 59 мест для крещенских купаний

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В Москве подготовлено 59 мест для Крещенских купаний. Об этом Сергею Собянину доложил заммэра Петр Бирюков на заседании президиума правительства Москвы.

Он рассказал, что все места оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Также для комфортного проведения обряда установлены обогреваемые раздевалки, туалеты и освещение. Участников купаний обеспечат горячим питьем и местами для обогрева. На прилегающих территориях будут предусмотрены парковочные места для автомобилей.

Бирюков также отметил, что для обеспечения безопасности и оказания в случае необходимости медицинской помощи будет задействовано порядка 2,5 тысячи человек и около 170 единиц техники, включая: более 600 спасателей МЧС и волонтеров, около 700 работников коммунальных служб, около 700 сотрудников полиции, 60 медицинских бригад, 16 спасательных судов на воздушной подушке и 74 единицы специальной техники.

18 и 19 января богослужения и праздничные мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня (Богоявления), пройдут более чем в 400 храмах Москвы. Планируемое время проведения Крещенских купаний – с 18:00 18 января до 12:00 19 января. Предполагается, что в них примут участие более 120 тысяч человек.

Крещенские купания пройдут в купели в храме Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке, на водном стадионе "Динамо" на озере Святое и озере Белое, на Терлецких пруд и других местах столицы. Полный список адресов, где пройдут мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня, можно посмотреть на портале открытых данных.