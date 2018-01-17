Синоптики прогнозируют метель в столице и Подмосковье 18−20 января

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Синоптики предупредили жителей столичного региона о метели, которая ожидается в Москве и области 18−20 января. Об этом сообщает пресс-служба Росгидромета.

Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие три дня в Москве и Подмосковье пройдут снегопады. При этом, если 18 января и днем 19 января они будут умеренными, то в ночь на 19 января и 20 января в некоторых районах возможна сильная метель.

В дневное время 18 и 20 января столбики термометров в городе покажут от минус 4 до минус 6 градусов. В пятницу, 19 января может похолодать до минус 9 градусов, сообщает ТАСС.

В ночные часы температура в столице опустится до минус 10 градусов 18 января и до -7.. -9 градусов 19 и 20 января.

Ранее сотрудники МЧС предупредили горожан о метели и сильном ветре в столице 17 и 18 января. По прогнозам, порывы ветра могут достигать скорости 12–17 метров в секунду. Также сообщалось, что теплый атмосферный фронт балканского циклона принесет в Москву потепление и метели.