МЧС предупреждает о метели и сильном ветре в Москве

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МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в столице. Об этом сообщается в официальном микроблоге ведомства в Twitter.
"В Москве со второй половины среды 17 января до конца дня 18 января ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 12–17 метров в секунду, местами метель, снег, днем 18 января местами гололед", – говорится в сообщении.
Температура в течение дня будет немного превышать норму. Столбики термометров будут держаться на отметке минус 7 градусов.
Автомобилистам МЧС порекомендовало снижать скорость и увеличивать дистанцию на дороге, избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений. При значительном ухудшении видимости нужно съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями. Водителям также посоветовали парковать автомобиль в гараж или оставлять вдали от слабо укрепленных конструкций.
18 января через столицу пройдет теплый атмосферный фронт балканского циклона. Он принесет с собой метель и повышение температурного фона. После полудня ожидается пасмурная погода в сопровождении обильных снегопадов. Максимальная температура достигнет отметки в минус 5 градусов.
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