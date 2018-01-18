Ночь накануне Крещения стала самой холодной в Москве с начала зимы

Фото: ТАСС/Александр Гришин

Температура воздуха в столице опустилась до минус 9,5 градуса в ночь с 17 на 18 января.

По данным синоптиков из центра погоды "Фобос", самые низкие тепературы по московскому региону зафикисированы в Черустях – там столбики термометров показали минус 11,8 градусов.

Морозы свыше минус 10 градусов фиксировали в Павловском Посаде – минус 10,4 градуса, Дмитрове – минус 10,3 градуса, Коломне – минус 10,2 градуса и Внуково – минус 10 градусов.

Самым холодным днем зимы было 26 декабря. Тогда температура воздуха опускалась до минус 7,4 градуса.