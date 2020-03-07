Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,2 тысячи крыш капитально отремонтируют в Москве в 2020 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что работы специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в рамках региональной программы капитального ремонта. Из 1227 кровель, которые приведут в порядок, 60% – скатные и 40% – плоские.

По словам Бирюкова, в этом году наибольшее количество крыш отремонтируют в центральном округе столицы – 349. Капитальный ремонт плоских крыш – это сезонный вид работ. Выполняется он исключительно при наступлении устойчивых положительных температур. Скатные металлические можно менять круглый год.

Заммэра Москвы напомнил, что капитальный ремонт крыш входит в обязательный перечень работ, выполняемых в рамках региональных программ по всей стране. Также он подчеркнул, что в капитальный ремонт крыш входят работы по полной замене кровли.

В столице в прошлом году капитально отремонтировали три тысячи подъездов. Капремонт подъездов стал 15-м видом работ в рамках региональной программы капремонта в Москве. До его включения в группу ремонт проводился управляющими компаниями.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в Москве с 2015 года. Она охватывает 27 920 зданий, то есть почти каждую четвертую многоэтажку в городе.

Столичная программа капремонта рассчитана до 2044 года. В многоэтажках собираются отремонтировать более 350 тысяч инженерных систем и конструкций, привести в порядок газовое оборудование и заменить 112 тысяч лифтов.

