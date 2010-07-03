Москва онлайн покажет танцевальный марафон "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

25 июля на Фестивальной площади парка "Сокольники" пройдет танцевальный марафон "Московского долголетия". В течение всего дня 220 пар старшего поколения будут бороться за победу и ценные призы. Средний возраст танцоров – 65 лет. Самый старший участник турнира – 85-летний Арнольд Думбре из ЗАО. Он выйдет на паркет со своей 74-летней партнершей Наталией Башевой в номинации "Мастера". Всего существует три номинации: "Любители", "Мастера" и "Формейшн" (соревнования команд). Отбор участников для марафона проходил по округам с 23 мая по 5 июля.

Оценивать выступления танцоров будут члены жюри, среди которых судьи международных соревнований по бальным танцам, профессиональные танцоры и победители международных чемпионатов. В перерывах между соревнованиями для участников выступят Олег Газманов, Александр Буйнов, группа "Кватро" и другие популярные исполнители. Ведущими марафона станут Анна Шатилова, Владимир Березин, Марк Тишман и Ксения Дежнева.

Смотрите трансляцию танцев 25 июля в 18:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.