Москва онлайн: стройка инфекционного центра в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

4 апреля съемочная группа Москвы онлайн посетит стройплощадку инфекционного центра в ТиНАО.

Работы по строительству инженерных сетей для инфекционного центра ведутся высокими темпами и практически завершены. На стройке задействовано более 2 тысяч человек и свыше 400 единиц техники.

К инфекционному центру уже провели газопровод протяженностью 15 километров, около 5,5 километра водопроводных и свыше 5 километров канализационных сетей. Полностью готовы водозаборный узел мощностью 1 250 кубометров в сутки и очистные сооружения.

В ближайшие дни начнется поэтапный запуск газовой котельной, которая обеспечит новую больницу теплом и горячей водой. Продолжаются работы по обеспечению новой больницы электроснабжением.

Смотрите трансляцию 4 апреля в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.