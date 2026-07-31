Силы ПВО уничтожили 223 украинских беспилотника над территорией РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие 12 часов перехватили и уничтожили 223 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Прилет дронов продолжался с 08:00 до 20:00 по московскому времени 31 июля. В этот период беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, а также над Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Еще одной целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала Донецкая Народная Республика (ДНР). Там обстрелу подвергся автобус маршрута Краснодар – Донецк. Жертвами стали 8 человек. Всех госпитализировали, причем один пострадавший попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о теракте. В рамках расследования правоохранители предварительно установили, что в атаке использовался зарубежный беспилотный летательный аппарат.