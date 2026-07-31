Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело возбуждено после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.



ЧП подпадает под статью 205 УК РФ "Террористический акт", уточнили в ведомстве. В рамках расследования к месту происшествия были направлены следователи и криминалисты, которые уже приступили к сбору доказательств.

Правоохранители также дадут уголовно-правовую оценку действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению.

Автобус, следующий по маршруту Краснодар – Донецк, был обстрелян ночью 31 июля. В этот момент транспорт передвигался в районе поселка Кутейниково на востоке ДНР.

Общее число пострадавших составило не менее 8 человек. Все были госпитализированы. Причем одного из них доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Во время предварительного осмотра места ЧП специалистам удалось обнаружить фрагменты, которые, предположительно, могут принадлежать иностранному ударному дрону самолетного типа.