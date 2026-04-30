30 апреля, 08:20

Происшествия

Директор рудника в Бурятии задержан по делу о гибели 6 работников при сходе лавины

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия

В Бурятии следователи задержали директора рудника "Ирокинда" по делу о гибели 6 работников при сходе лавины, сообщила пресс-служба СК России.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), части 3 статьи 216 УК РФ – то же деяние, повлекшее смерть двух и более лиц.

В СК уточнили, что задержанный руководитель дал распоряжение о проведении работ при наличии угрозы схода лавины. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Лавина сошла на руднике в Муйском районе Бурятии утром во вторник, 28 апреля. В этот момент 9 человек проводили работы по расчистке технологической дороги. Трое из них выбрались сами, а остальные остались придавлены снежной массой. В их числе оказались мужчины 1971, 1986, 1988, 1990, 2000 и 2007 годов рождения.

На месте случившегося организовали поисково-спасательные работы с участием 60 человек и 5 единиц спецтехники. Позднее на помощь из Улан-Удэ вылетела еще одна группа в составе пяти человек.

Спустя время поисковые работы завершились. Спасатели извлекли из-под завалов тела всех шестерых погибших.

