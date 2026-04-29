29 апреля, 07:25

Политика
WSJ: Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к долгосрочной экономической и военно-морской блокаде Ирана, посчитав этот путь менее рискованным по сравнению с альтернативными сценариями. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в ходе серии недавних совещаний, включая встречу в ситуационной комнате, Трамп распорядился сосредоточить усилия на максимальном давлении на экономику Тегерана и сжатии его нефтяного экспорта. Ключевым элементом стратегии должно стать воспрепятствование заходу иранских судов в порты и выходу из них.

При этом вариант с нанесением новых бомбовых ударов или полный выход из конфликта американский лидер счел сопряженными с более высокими рисками, нежели сохранение жесткого режима блокады.

В СМИ отметили, что в администрации США уверены, что именно такая тактика дает Вашингтону максимальные рычаги давления на иранское руководство.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии WSJ подчеркнула, что Трамп намерен соглашаться лишь на такую сделку, которая будет в полной мере гарантировать национальную безопасность Штатов.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Вашингтон и Тегеран провели мирные переговоры 11–12 апреля. В результате стороны не смогли договориться. Следующий раунд мог состояться 20 апреля, но иранская сторона отказалась от встречи.

Еще один раунд переговоров между США и Ираном должен был состояться в Пакистане 27 апреля, однако Трамп решил отменить поездку своих переговорщиков в Исламабад. Он подчеркнул, что не позволит своим людям совершать 18-часовой перелет ради разговоров "ни о чем".

