28 апреля, 21:53

Политика

Председатель СПЧ Фадеев заявил, что не пользуется VPN

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не пользуется VPN-сервисами. Об этом он заявил на Международной научно-практической конференции "Состояние, проблемы и пути совершенствования деятельности ветеранских организаций как структурного элемента гражданского общества", сообщили "Ведомости".

По его мнению, такие СМИ, как "Медуза" или "Дождь" (признаны в России иноагентами и нежелательными организациями), транслируют вражескую точку зрения и пропаганду. Поэтому, когда люди следят за ними, используя VPN, они пытаются узнать, что "говорит враг". А в этом есть нечто противоестественное, подчеркнул Фадеев.

Также он обратил внимание и на негативное отношение многих россиян к мессенджеру MAX, заметив, что раньше "плохим" считали и Telegram.

В теме отключений интернета из соображений безопасности глава СПЧ признал, что такая проблема в стране действительно есть. На это, добавил он, властям необходимо реагировать адекватно.

Ранее в Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN-сервисов и введения ответственности за их использование. Там отметили, что за прибегание к VPN штрафовать нужно только в случае, если он используется для совершения правонарушений.

При этом, по информации СМИ, крупные российские платформы получили указание ограничить доступ для пользователей VPN. Им предложено разработать механизмы для самостоятельного обнаружения и блокировки таких сервисов, а также передавать информацию о них в соответствующие органы.

