28 апреля, 13:42

Заградительная дамба оборудована в реке Туапсе после разлива нефтепродуктов

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Заградительную дамбу оборудовали в реке Туапсе, куда попали нефтепродукты после атаки украинского беспилотника, сообщил оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

По данным штаба, ниже по течению реки выставлены боновые заграждения, устроены нефтеловушка и заградительная дамба. В устье реки оборудованы каскадные боновые заграждения и еще одна нефтеловушка.

Кроме того, вдоль берега моря на Центральном пляже Туапсе установили боновые заграждения протяженностью один километр.

Вместе с тем группировка по ликвидации разлива нефтепродуктов увеличена до 360 человек. По состоянию на 28 апреля в уборке участвуют более 60 единиц техники.

Украинские беспилотники атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. В результате первых ударов погибли 2 человека, также нефтепродукты вынесло в акваторию Черного моря и на береговую линию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

После второй атаки погиб 1 человек, также вспыхнул пожар на морском терминале. Возгорание удалось ликвидировать через несколько дней.

