Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 12:43

Общество

Песков заявил, что парад Победы 9 мая состоится

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Парад Победы на Красной площади 9 мая, разумеется, состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По формату проведения парада мы своевременно вас проинформируем", – добавил представитель Кремля.

Это стало его ответом на вопрос журналистов о том, будет ли проводиться парад с прохождением военной техники.

Ранее Песков подтвердил подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. В частности, в столице идет организация генеральной репетиции парада на Красной площади. Специалисты уже приступили к монтажу трибун и декораций.

Вместе с тем Владимир Путин планирует провести контакты с зарубежными государственными деятелями 9 мая. Желание посетить российскую столицу на День Победы выразили уже несколько политиков. В частности, посещение празднования Дня Победы подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Читайте также


властьобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика