27 апреля, 16:25

Политика

Путин сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана

Владимир Путин сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Об этом глава государства рассказал на встрече с министром иностранных дел Исламской Республики Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге.

Российский лидер поблагодарил за переданное обращение и попросил иранского министра передать ответные пожелания руководству страны. Путин пожелал верховному лидеру Ирана здоровья, благополучия и всего самого доброго.

На переговорах президент также заявил, что Россия внимательно следит за развитием ситуации вокруг Ирана и рассчитывает на мирное разрешение кризиса. Он подчеркнул, что Россия готова делать все возможное для скорейшего достижения мира на Ближнем Востоке и стабилизации ситуации в регионе.

"Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет", – сказал российский лидер на встрече.

В свою очередь, Арагчи поблагодарил Россию за поддержку Ирана. Глава МИД заявил, что народ республики смог выдержать давление и будет способен преодолеть нынешние трудности.

Напряженность на Ближнем Востоке возросла в конце февраля после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные объекты в регионе.

В ходе этих событий погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, и его место занял сын, Моджтаба Хаменеи, избранный Советом экспертов. Визит Арагчи в Россию состоялся 27 апреля.

