Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 15:40

Общество

Журналиста Пиманова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Москва 24

Похороны журналиста, телеведущего Алексея Пиманова завершились на Троекуровском кладбище в Москве.

Церемония прощания с президентом медиахолдинга "Красная звезда" состоялась в полдень 27 апреля в Большом траурном зале и продлилась примерно час. Мероприятие посетили родные, близкие, друзья, коллеги журналиста и его поклонники.

На мероприятии присутствовали, в частности, жена Пиманова актриса Ольга Погодина, первый замглавы администрации президента России Алексей Громов, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, замгендиректора по общественно-политическому вещанию АО "Первый канал" Олег Вольнов, а также телеведущие Леонид Якубович, Елена Малышева и многие другие.

Венки прислали Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр обороны Андрей Белоусов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие официальные лица, включая коллективы Первого канала и других медиахолдингов.

В последний путь известного журналиста проводили аплодисментами.

О смерти Пиманова стало известно 23 апреля. Ему было 64 года. Причиной стал острый инфаркт.

С 1996 года он был бессменным ведущим программы "Человек и закон". За свою карьеру журналист принял участие в создании множества документальных и художественных фильмов.

Соболезнования после известия о его смерти выразили президент России, официальный представитель МИД Мария Захарова и помощник президента Владимир Мединский, назвавший Пиманова настоящим профессионалом.

Читайте также


утратыобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика