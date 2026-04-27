27 апреля, 11:40

В МО РФ заявили, что будут рассматривать все случаи принуждения к подписанию контракта

Фото: depositphotos/nejron​

Министерство обороны России будет индивидуально рассматривать каждый случай принуждения гражданина к подписанию контракта, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что при выявлении подобных случаев либо в случае возникновения любых других вопросов или проблем гражданин может позвонить по горячей линии или обратиться в электронную приемную.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявлял, что комплектование Вооруженных сил страны военнослужащими по контракту идет с опережением. Формирование новых подразделений осуществляется согласно планам, отмечал он. При этом особое внимание уделяется подготовке и слаживанию подразделений.

До этого МО РФ предложило расширить список психических расстройств и расстройств поведения, при которых ограниченно годные к военной службе не смогут быть приняты на службу по контракту при мобилизации. В этот перечень, в частности, вошли бредовое, тревожное, диссоциативное расстройства, психические расстройства и расстройства поведения вследствие употребления психоактивных веществ.

