Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 03:32

Политика

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Фото: depositphotos/KGriff

Военные Израиля нанесли удары по инфраструктуре шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

Утверждается, что данные объекты использовались боевиками для совершения нападений на территорию Израиля.

"ЦАХАЛ будет и впредь принимать решительные меры против угроз, направленных против израильских граждан и солдат ЦАХАЛ, в соответствии с указаниями политического руководства", – сообщили в армии.

Ранее израильские войска атаковали ракетные установки "Хезболлы" в ответ на обстрел северных районов еврейского государства. В частности, удар был нанесен по установке, из которой боевики обстреляли приграничный израильский поселок Штула.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели. Он также заявил, что США будут сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защитить себя от "Хезболлы".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль продолжает наносить удары по Ливану

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика