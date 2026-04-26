Форма поиска по сайту

26 апреля, 01:41

Ограничения на полеты отменены в аэропорту Внуково

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

В данный момент аэропорт предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. Осуществляется подготовка к вылету задержанных рейсов. Пассажирам посоветовали следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта и онлайн-площадках авиаперевозчиков.

"Работники аэропорта Внуково и авиакомпаний проводят все обязательные мероприятия, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, а также вернуться к привычному расписанию полетов. Благодарим за понимание!" – добавили во Внуково.

Временные ограничения были введены на работу аэропорта вечером 25 апреля. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения вводились на фоне попытки атаки БПЛА на Москву. Средства ПВО ликвидировали вражеский дрон, на месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб.

Из-за ограничений в аэропорту Внуково не смогли приземлиться восемь самолетов. На запасные аэродромы ушли самолеты из Баку, Санкт-Петербурга, Астаны, Пскова, Ижевска, Махачкалы и Стамбула.

