Политика
FT: Си Цзиньпин резко раскритиковал премьера Японии на встрече с Трампом

Фото: AP Photo/Pool AFP/Brendan Smialowski

Председатель КНР Си Цзиньпин во время недавних переговоров с американским лидером Дональдом Трампом раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаити за ремилитаризацию страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что глава Китая резко повысил тон во время этой темы. Американские чиновники удивились этому, поскольку данный вопрос не поднимался на предшествовавших саммиту встречах. Собеседники издания отметили, что этот момент стал самым напряженным за все два дня переговоров.

Трамп, в свою очередь, выступил в защиту Такаити, объяснив ее действия "угрозой со стороны КНДР".

Американский лидер посетил Китай с рабочим визитом 13 мая. Поездка стала первой за 9 лет. Глава Белого дома провел переговоры с Си Цзиньпином, который выразил надежду на пользу от сотрудничества двух государств.

По информации СМИ, Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным "сделал завуалированный выпад в адрес США". В ходе беседы китайский лидер поднял вопросы о расколе, односторонних действиях и гегемонии на международной арене.

