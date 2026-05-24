Переменная облачность с дождем ожидается в Москве 24 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и местами кратковременный дождь прогнозируются в Москве в воскресенье, 24 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов тепла, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 13 градусов, по области – до плюс 10 градусов.

Новая волна похолодания ждет москвичей с понедельника, 25 мая. В этот день через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем. Именно он станет причиной прихода дождей и сильного ветра в Московский регион.

Кроме того, на следующей недели в столичном регионе ожидается снижение атмосферного давления. По словам синоптиков, низкие показатели прогнозируются в первой половине недели.