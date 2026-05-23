23 мая, 20:50

Транспорт

Интервалы движения поездов МЦК сократят 24 мая из-за футбольного матча

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда МЦК будут курсировать с минимальными интервалами в воскресенье, 24 мая, в связи с проведением суперфинала Кубка России по футболу в "Лужниках". Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Уточняется, что в этот день до 22:00 интервал движения "Ласточек" составит всего 4 минуты. Это связано с тем, что одноименная станция МЦК находится рядом со стадионом "Лужники".

В суперфинале турнира "Краснодар" встретится с московским "Спартаком". Игра начнется в 18:00.

Перед матчем пройдет концертная программа, посвященная Году единства народов России. Там выступят в том числе народная артистка России Надежда Кадышева и группа "Тату".

