23 мая, 06:52

Суд может досрочно отстранить Гуцул с поста главы Гагаузии

Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Евгению Гуцул могут досрочно отстранить с должности главы Гагаузской автономии в случае, если Апелляционная палата Кишинева признает ее вину. Об этом рассказал ТАСС адвокат Гуцул Сергей Морару.

Оглашение решения по апелляции со стороны защиты ожидается 28 мая.

"Если Апелляционная палата оставит приговор в силе, то он станет подлежащим к исполнению. То есть вступит в силу решение суда: как в части отбытия наказания, так и в части всех прочих ограничений, включенных в приговор", – отметил Морару.

Он добавил, что защита Гуцул не возлагает надежд на беспристрастность молдавской юстиции, поскольку в данном деле очень высока политическая ставка. По словам Морару, правосудие в Молдавии находится "под полным контролем политики", а у оппонентов правящей партии нет шансов на справедливое правосудие.

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. Она не признавала свою вину. По ее мнению, она была задержана из-за кампании по ликвидации Гагаузии.

Россия направляла официальные письма генсеку ОБСЕ и главам исполнительных структур, требуя освободить Гуцул. Однако 5 августа районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузии к 7 годам тюрьмы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".

По версии обвинения, Гуцул с 2019 по 2022 год получала от России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году. В том же году она стала главой автономии.

