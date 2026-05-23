Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Вечером 22 мая аналогичные ограничения были введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Они были связаны с очередной попыткой атаки БПЛА на Московский регион.

Спустя некоторое время ограничения отменили в Жуковском, а затем и в других столичных аэропортах.