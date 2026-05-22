Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 17:19

Происшествия

Число погибших при атаке на общежитие колледжа в ЛНР возросло до 6

Фото: MAX/"МЧС РФ"

Шесть человек погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев".

Глава государства добавил, что пропавшими без вести числятся 15 человек, а 39 получили ранения.

"Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших", – подчеркнул российский лидер.

Учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа подверглись атаке утром 22 мая. На момент обстрела в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что под завалами могли оказаться 18 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Россия намерена привлечь к инциденту внимание международного сообщества, в том числе через ООН и ОБСЕ. В частности, Москва потребовала провести срочное заседание Совета безопасности ООН.

Читайте также


властьпроисшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика