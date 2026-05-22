Синоптик Голубев: в Москве отсутствуют факторы для образования смерча

Смерчи не затронут Москву в пятницу, 22 мая. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Прогнозировать такие явления, как смерчи, град, туман, за большой срок нельзя, да и в Москве отсутствуют все факторы для образования смерча. Если бы температура резко упала с плюс 30 до плюс 20 в тот же день, то могли бы быть сильные шквалы ветра, с помощью которых и образовался бы смерч", – сказал он.

Голубев заметил, что в российской столице 22 мая порывы ветра максимально могут достигнуть 5–20 метров в секунду. Однако такая динамика никак не будет способствовать образованию смерчей, поскольку последние относятся к явлениям, сопутствующим сильным шквалам ветра. Если бы такая непогода ожидалась, то появились бы уже соответствующие предупреждения.

Возможность образования смерча на севере Московской области 22 мая не исключил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. При этом в столичном регионе ожидаются ливень, гроза и град. Объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 21:00 22 мая.

