Рубио заявил о небольшом прогрессе в переговорах между Ираном и США

Небольшой прогресс наблюдается в переговорах по мирному урегулированию между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио перед встречей глав МИД стран НАТО в Швеции.

"Я не хочу преувеличивать, но есть некоторое движение вперед, и это хорошо", – приводит слова Рубио RT.

Ранее Сенат конгресса США впервые поддержал резолюцию, предписывающую прекратить войну с Ираном. Документ поддержали 50 законодателей, против высказались 47.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что не готов идти на какие-либо уступки ради сделки с Ираном после получения нового ответа Тегерана по переговорам о мирном соглашении. Он подчеркнул, что Штаты ждут от Ирана письменного отказа от каких-либо планов по созданию ядерного оружия.

Американский лидер также допустил, что США могут начать новую атаку на Иран уже 22 мая или в один из последующих дней. При этом американские власти готовы дать шанс дипломатии в конфликте вокруг Ирана до начала следующей недели.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.