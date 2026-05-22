Один человек погиб при взрыве на заводе нефтегазовой компании MOL в Венгрии

Один человек погиб в результате взрыва на заводе нефтегазовой компании MOL в Тисауйвароше, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Он добавил, что несколько человек получили серьезные ранения. В настоящий момент на место выехали генеральный директор MOL Жолт Хернади, а также венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань.

Ранее взрыв произошел на территории теплоэлектроцентрали CET Vest в Бухаресте. Глава румынского департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат уточнил, что загорелись два трансформатора. В результате инцидента никто не пострадал.

Помимо этого, взрыв произошел на заводе фармацевтической компании Maruzen Pharmaceuticals в японской префектуре Хиросима. Предварительно, взорвалась цистерна с топливом. Были госпитализированы по крайней мере пять человек, двое из них находились в тяжелом состоянии.

