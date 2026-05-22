Аэропорт Жуковский возобновил прием и выпуск рейсов

Ограничения на прием и выпуск рейсов отменены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент авиагавань восстанавливает график полетов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры безопасности вводились в аэропорту Жуковский в ночь на 22 мая в связи с очередной попыткой атаки вражеских беспилотников в столичном регионе.

Между тем аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.