22 мая, 02:10

Транспорт

Движение перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

Фото: depositphotos/dimaberkut

Движение транспорта закрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", – предупредил он.

В Ярославской области объявлена угроза беспилотной опасности. Работа сил ПВО по обеспечению безопасности продолжается.

В столичном регионе также была зафиксирована попытка атаки БПЛА. С вечера 21 мая подразделения ПВО ликвидировали на подлете к Москве пять вражеских беспилотников.

На фоне угрозы БПЛА в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский объявлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

