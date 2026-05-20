Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 15:30

Политика

Началось неформальное чаепитие Путина и Си Цзиньпина

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин начали неформальную встречу с чаепитием. Она проходит в одном из залов Дома народных собраний в Пекине.

Беседа никак не регламентирована по времени, разговор будет проходить в закрытом режиме. На чаепитие приглашен узкий круг людей – по 4 человека с каждой стороны. Россию на встрече представят помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

Такие встречи Путина с председателем КНР в рамках визитов в Китай уже стали традицией. Как ранее отмечал Ушаков, такой формат общения имеет особое значение. Он указывал, что встреча лидеров за чаем станет одним из важнейших мероприятий нынешней поездки Путина.

По словам помощника российского президента, представители РФ надеются, что встреча продлится "как можно дольше", ведь такой формат общения позволяет лидерам без протокола, по-дружески, откровенно и доверительно говорить на самые важные темы.

Владимир Путин находится в Пекине с официальным двухдневным визитом. Вместе с ним в столицу Китая отправились вице-премьеры Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Также в делегацию вошли 8 министров. Вместе с тем российского лидера сопровождают главы Центробанка, "Роскосмоса", "Росатома", "Росхима", "Новатэка", "Роснефти", "Газпрома", а также представители других крупнейших российских компаний и банков.

В ходе переговоров председатель КНР обратил внимание, что отношения между двумя странами удалось вывести на высокий уровень благодаря общей решимости и усилиям по укреплению политического взаимодоверия и стратегического сотрудничества. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что локомотивом экономического сотрудничества Москвы и Пекина является взаимодействие в сфере энергетики.

Путин утвердил проведение годов российско-китайского сотрудничества в образовании

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика