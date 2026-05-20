20 мая, 14:01

В России сбили 780 беспилотников самолетного типа за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны ВС РФ за сутки сбили 780 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны, сообщает Минобороны России.

Кроме того, подразделения ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы.

Ранее стало известно, что российские системы ПВО в ночь на 20 мая сбили 273 украинских дрона над регионами страны. БПЛА удалось уничтожить над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, над Краснодарским и Ставропольским краем, Крымом, Татарстаном, столичным регионом, акваториями Азовского и Черного морей.

Из-за массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь в ночь на 17 мая зафиксированы повреждения в 66 частных и многоквартирных домах. Всего силы ПВО тогда сбили 64 беспилотника. В результате атаки погибших и пострадавших нет. Из-за падения обломков дронов произошло два пожара, которые были оперативно потушены.

