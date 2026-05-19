Захарова назвала паранойей угрозы МИД Литвы о нападении на Калининград

Угрозы министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о нападении на Калининград являются суицидальной паранойей, заявила в комментарии РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Накануне Будрис призвал НАТО к силовым действиям в отношении Калининграда, чтобы "показать русским" возможности Альянса. По его словам, у НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве.

До этого экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус раскрыл, что страны Альянса разработали сценарий блокады Калининграда в случае прямого столкновения с Россией. При этом дипломат назвал область Кенигсбергской, отказавшись использовать русское наименование, так как считает, что населенный пункт якобы не имеет никакого отношения к России.

При этом Владимир Путин предупреждал, что угрозы в адрес Калининградской области приведут к "невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень".