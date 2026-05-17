Во Франции заявили, что расследование против Дурова не завершено

Фото: Getty Images/Corbis/AOP.Press/Manuel Blondeau

Меры судебного контроля сохраняются во Франции в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Расследование еще не завершено, сообщила прокурор Парижа Лор Беко в эфире радио RTL.

"Расследование продолжается, он по-прежнему находится под судебным контролем, следственные судьи продолжают свою работу", – отметила она.

Однако прокурор не стала называть возможные сроки завершения расследования и начала рассмотрения дела в суде.

Под арест Дуров попал в конце августа 2024 года по обвинению в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Вскоре после этого основателя Telegram освободили под залог, но оставили под судебным контролем. В связи с этим он не мог покинуть территорию Франции. Исключения составляли только двухнедельные поездки в Дубай, где проживают родственники бизнесмена. Однако он был обязан заранее уведомлять следственного судью об отъезде.

В 2025 году Дуров смог добиться отмены судебных ограничений, запрещающих ему покидать Францию. На решение повлияло идеальное соблюдение предпринимателем всех условий судебного контроля.

