17 мая, 15:30Технологии
Во Франции заявили, что расследование против Дурова не завершено
Фото: Getty Images/Corbis/AOP.Press/Manuel Blondeau
Меры судебного контроля сохраняются во Франции в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Расследование еще не завершено, сообщила прокурор Парижа Лор Беко в эфире радио RTL.
"Расследование продолжается, он по-прежнему находится под судебным контролем, следственные судьи продолжают свою работу", – отметила она.
Однако прокурор не стала называть возможные сроки завершения расследования и начала рассмотрения дела в суде.
Под арест Дуров попал в конце августа 2024 года по обвинению в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.
Вскоре после этого основателя Telegram освободили под залог, но оставили под судебным контролем. В связи с этим он не мог покинуть территорию Франции. Исключения составляли только двухнедельные поездки в Дубай, где проживают родственники бизнесмена. Однако он был обязан заранее уведомлять следственного судью об отъезде.
В 2025 году Дуров смог добиться отмены судебных ограничений, запрещающих ему покидать Францию. На решение повлияло идеальное соблюдение предпринимателем всех условий судебного контроля.