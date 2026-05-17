Песков рассказал, что Путина можно увидеть за рулем на дороге

Российские водители могут встретить Владимира Путина за рулем автомобиля на соседней полосе. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

"Чисто теоретически – да", – сказал он.

В начале недели российский лидер лично заехал на автомобиле за своей школьной учительницей Верой Гуревич, которую пригласил на ужин в Кремле. Педагог прибыла в Москву на парад Победы, после чего для нее организовали культурную программу. К зданию гостиницы на Арбате глава государства подъехал за рулем джипа Aurus.

Ранее Путин признавался, что действительно сам ездит по Москве за рулем инкогнито. Однако президент РФ уточнил, что такое происходит очень редко.

По его словам, он иногда ездит "по-тихому" – без кортежей и мигалок. Путин добавил, что лично видит проблемы с движением курьеров по Москве, когда проезжает по улицам. Также он рассказывал, что ему редко удается погулять по столице.

