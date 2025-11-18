Песков сообщил, что желтая "Лада Калина" Путина перевыполнила свою миссию

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Желтый автомобиль отечественной марки "Лада Калина", на котором Владимир Путин в 2010 году проехал от Хабаровска до Читы по трассе "Амур", перевыполнила свою миссию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал слова главы Минтранса Андрея Никитина о том, что автомобиль стал талисманом для качественных дорог. Также Никитин отметил, что желтую "Ладу Калину" Путин подарил одному из рабочих. Машина проездила 15 лет и сменила много владельцев. После ее выкупили сибирские дорожники.

"Нет, президент об этом не знает, но если эта машина является талисманом для качественных дорог, значит, она не только выполнила свою миссию, но и перевыполнила ее", – ответил Песков на вопросы журналистов.

Путин периодически садится самостоятельно за руль. Например, во время рабочих поездок по стране.

Ранее Песков объяснил, почему Владимир Путин выбрал "Мерседес" для передвижения по Крымскому мосту. Этот автомобиль был выбран случайным образом.