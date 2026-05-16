16 мая, 11:48

Политика

Рябков заявил, что РФ не откажется от линии на поддержку Кубы

Фото: 123RF.com/egt5

Россия не откажется от принципиальной линии на поддержку Кубы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы стоим плечом к плечу с Кубой и, подчеркиваю, не отказываемся от принципиальной линии на поддержку государства, которое нам исторически близко, которое оказывает нам – России – ценную поддержку на международных площадках", – приводит его слова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Москва возмущена уровнем цинизма Вашингтона – Штаты ужесточают противозаконную и неприемлемую блокаду Гаваны, при этом заявляя о некой готовности к диалогу. Данная ситуация является циничным проявлением доктрины Монро с нетерпимостью к "инакомыслию" во всем Западном полушарии.

Рябков также добавил, что Россия в курсе ситуации вокруг поездки представителей ЦРУ на Кубу.

"Мы в постоянном контакте с представителями кубинского руководства и напрямую по всем аспектам происходящего с ними взаимодействуем. Так что для нас это не новость", – заключил он.

В марте американский президент Дональд Трамп назвал Кубу следующей целью США, а в мае подтвердил намерение направить авианосец "Авраам Линкольн" к кубинскому побережью сразу после завершения конфликта в Иране.

Однако бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что лидер США не планирует вооруженной агрессии или полномасштабного вторжения на остров. По его словам, Трамп дал понять, что не думает о подобном сценарии.

