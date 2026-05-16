Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 08:50

Политика
Главная / Новости /

NYT: Си Цзиньпин упомянул Путина во время встречи с Трампом

Си Цзиньпин упомянул Путина во время встречи с Трампом

Фото: AP Photo/Pool Reuters/Evan Vucci

Председатель КНР Си Цзиньпин упомянул Владимира Путина во время беседы с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The New York Times.

Си Цзиньпин провел экскурсию для американского лидера по государственной резиденции Чжуннаньхай в Пекине.

На вопрос, часто ли тот принимает иностранных лидеров в резиденции, глава КНР ответил "очень редко". При этом он напомнил, что в 2024 году в этом месте был и президент РФ.

Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Вместе с ним прилетели представители американского бизнеса. Также Китай посетил госсекретарь США Марко Рубио.

В ходе своего визита американский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. Китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.

В свою очередь, Трамп пригласил Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань посетить Белый дом 24 сентября. Позже в МИД КНР заявили, что Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом осенью.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика