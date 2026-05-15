Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 13:20

Происшествия

Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае

Фото: vk.com/mu30042016

Спасатели вновь приступили к поискам семьи Усольцевых, которая в 2025 году пропала в Партизанском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба Красноярского поисково-спасательного отряда.

Повторные мероприятия пройдут по заявке следственных органов 15 и 16 мая. В поисках примут участие 4 человека и 4 единицы техники поисково-спасательного отряда.

Причины возобновления операции могли быть как природными, так и связанными с появлением в деле новых обстоятельств, отметил в беседе с "Абзацем" советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников.

Он пояснил, что в районе поисков сошел снег. Также, по словам эксперта, есть основания полагать, что семья могла стать жертвой преступников, которые жестоко с ними расправились и спрятали тела. Иванников отметил, что информация от различных источников эту версию подтверждает.

При этом подполковник напомнил, что произошедшее могло быть и продуманным планом главы семьи. Якобы он решил устроить для правоохранительных органов квест, скрывшись вместе с родными на другом континенте.

Иванников допустил, что Усольцевы сейчас могут находиться в Аргентине, Австралии или в Центральной Америке. Для этого могли быть заранее изготовлены поддельные документы.

Об исчезновении семьи Усольцевых стало известно 2 октября 2025 года. По данным правоохранителей, 28 сентября мужчина, женщина и их пятилетняя дочь отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего связь с ними была потеряна.

Поиски прекратили 12 октября. Затем работа велась только в режиме точечных проверок на отдельных участках. Уточнялось, что на горе осталась еще необследованная территория площадью 1,6 на 2,5 километра, что будет главной задачей отряда при повторных операциях.

Поиски по заявке от следственных органов также возобновляли в апреле. Они прошли с 17-го по 19-е число.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика