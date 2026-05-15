Церемония прощания с телеведущим Владимиром Молчановым завершилась в Москве. Мероприятие прошло в храме Святых Космы и Дамиана в Шубине.

Панихида, совмещенная с отпеванием, началась в 12:00. Попрощаться с телеведущим пришли друзья и поклонники, а также коллеги, включая гендиректора Первого канала Константина Эрнста, телеведущего Владимира Познера, журналиста Юрия Роста, режиссера Ивана Цыбина, советского и российского журналиста Александра Любимова, телеведущую Яну Чурикову и композитора Владимира Давыденко. Они в том числе прислали венки.

Известно, что тело Молчанова кремируют, после чего, по данным СМИ, захоронят на Ваганьковском кладбище. Дата церемонии не разглашается.

Смерть советского и российского журналиста наступила 13 мая после продолжительной болезни. Он скончался в возрасте 75 лет.

Молчанов начал свою карьеру в Агентстве печати "Новости" (АПН), где занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Он также работал в редакции программы "Время" в качестве комментатора международного отдела. В марте 1987 года вышел первый выпуск его информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", которая стала одной из самых популярных в эпоху "перестройки".

