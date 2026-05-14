Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 09:17

Политика

Трамп заявил, что его переговоры с Си Цзиньпином прошли превосходно

Фото: Getty Images/Pool/Brendan Smialowski

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине прошла превосходно.

Вместе с тем он назвал Китай прекрасной страной. На вопросы журналистов о том, обсуждался ли в ходе переговоров вопрос Тайваня, он отвечать не стал.

Замечательной встречу назвал и американский предприниматель Илон Маск, сообщает телеканал "360", ссылаясь на слова корреспондента New York Post Эмили Гудин в соцсети X.

По ее словам, Маск заявил, что происходит "много хорошего". Кроме того, президент и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг поделился, что "встречи прошли хорошо", а Си Цзиньпин и Трамп "невероятны".

Гудин добавила, что, когда у главы Apple Тима Кука спросили о переговорах, он показал знак мира и поднял большой палец вверх.

Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Его самолет сел в международном аэропорту Шоуду. Визит американского лидера продлится до 15 мая.

Журналисты писали, что вместе с Трампом в Пекин прилетели представители американского бизнеса, включая Маска и Хуанга. Также в Китай направился госсекретарь США Марко Рубио.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа длились более двух часов. Во время встречи председатель КНР предупредил, что неправильный подход к урегулированию тайваньской проблемы способен спровоцировать прямое столкновение США и Китая.

При этом он отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика