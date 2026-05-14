14 мая, 08:07

Политика

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа в Пекине длились более двух часов

Фото: Getty Images/Alex Wong

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пекине завершились. Они длились более двух часов, передает Центральное телевидение Китая.

Встреча лидеров двух стран прошла в Доме народных собраний в китайской столице в рамках государственного визита американского лидера в КНР. В начале переговоров Трамп поприветствовал китайского коллегу рукопожатием, притянув его руку к себе, но лидер КНР не дал ему перехватить инициативу.

Президент Штатов похлопал ладонь Си Цзиньпина левой рукой, а затем что-то сказал ему. Затем Трамп положил левую ладонь поверх руки своего коллеги и снова похлопал. Главы государств разомкнули руки, завершив приветствие, и президент Штатов положил правую ладонь на локоть Си Цзиньпина. Рукопожатие лидеров КНР и США длилось 14 секунд.

Перед началом беседы Си Цзиньпин напомнил, что это первый визит Трампа в Китай за 9 лет. Он также поднял вопрос о роли двух стран в будущем и о том, смогут ли Пекин и Вашингтон преодолеть трудности в условиях нестабильной международной обстановки и глобальных вызовов.

Вступительное слово лидера КНР длилось 3 минуты. Трамп выступал 2 минуты. Его слово началось и завершилось словами благодарности.

В ходе встречи Си Цзиньпин предупредил, что неправильный подход к урегулированию тайваньской проблемы способен спровоцировать прямое столкновение США и Китая. Политик добавил, что стремление к независимости острова и мир в регионе исключают друг друга, а поддержание стабильности в Тайваньском проливе выступает важнейшим фактором для отношений двух стран.

При этом председатель КНР отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам. Китайский лидер указал, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не противниками, чтобы достичь взаимного успеха и процветания.

Китайский лидер обратил внимание, что в торговых войнах нет победителей, а равноправные отношения являются единственным правильным выбором для Китая и США в условиях разногласий.

Президент США прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Его самолет сел в международном аэропорту Шоуду. Визит главы Белого дома продлится до 15 мая.

По данным СМИ, вместе с американским лидером в Пекин прилетели представители американского бизнеса, включая основателя SpaceX Илона Маска и главу китайской Nvidia Дженсена Хуанга. Также в Китай направился госсекретарь США Марко Рубио.

