13 мая, 17:44

Юрист Багатурия: певице Линде может грозить до 10 лет лишения свободы

Юрист рассказал, какой срок может получить певица Линда

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Дмитрий Коробейников

Певице Линде (настоящее имя – Светлана Гейман), подозреваемой в особо крупном мошенничестве, может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом изданию "Абзац" рассказал бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия.

Он объяснил, что такой срок исполнительнице дадут в том случае, если будет доказана ее причастность к преступлениям.

"Также возможно удовлетворение гражданского иска потерпевшего по возмещению вреда, причиненного преступлением", – отметил Багатурия.

12 мая появилась информация о том, что певица задержана. СМИ сообщали, что силовики провели обыски у самой Линды, у саунд-продюсера Михаила Кувшинова, а также в компаниях "Профит" и "Компания Топ 7", принадлежащих гендиректору издательства "Джем" Андрею Черкасову. Последний на данный момент находится в СИЗО.

Следствие проверяло версию о подделке документов и незаконной перерегистрации прав на песни. Речь шла о треках, созданных продюсером Максимом Фадеевым, которые Линда якобы переоформила на себя вместе с директором "Профит" Дарьей Шамовой.

Сначала выяснилось, что певица фигурирует в деле как свидетель, однако позже появились данные, что она якобы стала подозреваемой. В правоохранительных органах опровергли эту информацию, заявив, что процессуальный статус Линды остался прежним.

Фадеев, комментируя ситуацию, сказал, что на протяжении 30 лет пытался урегулировать разногласия мирно. Он добавил, что сожалеет из-за сложившейся ситуации, но подчеркнул, что такие вопросы должны решаться исключительно в правовом поле.

