Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 08:28

Политика
Главная / Новости /

РИА Новости: Швейцария может ограничить пребывание российских дипломатов сроком в 5 лет

Швейцария может ограничить пребывание российских дипломатов сроком в 5 лет

Фото: 123RF.com/photogearch

Швейцария может ограничить пребывание российских дипломатов сроком в 5 лет, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

По его данным, есть определенные признаки того, что швейцарские власти будут пытаться ограничивать работу дипломатов пятью годами – эта идея обсуждается в Евросоюзе (ЕС), и швейцарцы ее поддерживают.

Уточнялось, что по истечении этого срока дипломат больше не сможет работать в Европе. При этом российские диппредставители уже сталкивались с подобными случаями.

"Человек 5 лет отработал, и в продлении документов ему отказали, дали месяц на сборы. Все делается вокруг этих визовых игр. К сожалению, Швейцария не осталась в стороне от этих процессов", – пояснил собеседник журналистов.

Ранее Швейцария ввела санкции в отношении 9 высокопоставленных российских военных. Меры вступили в силу 1 апреля 2026 года в 23:00 по местному времени (2 апреля в 00:00 по московскому. – Прим. ред.).

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика