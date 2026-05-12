Bild: спасатели в ФРГ перестали получать сигналы с трекера спасенного кита

Спасатели перестали получать сигналы с трекера, который был прикреплен к телу горбатого кита, спасенного с мелководья у балтийского побережья Германии. Об этом сообщает газета Bild.

"Мы больше не получаем никаких сигналов", – сказала одна из спонсоров операции Карин Вальтер-Моммерт.

По данным издания, устройство с самого начала не функционировало должным образом. Кроме того, оно отправляет информацию лишь периодически. Спасатели уточняли, что трекер активировался, когда кит всплывал на поверхность на несколько секунд. Однако этого времени может быть недостаточно для передачи сигнала.

Кит застрял на балтийском мелководье у берегов ФРГ в конце марта. Первые попытки спасения провалились из-за твердого грунта, не поддавшегося землесосной установке.

После этого применялись плавучие экскаваторы на понтонах. Вскоре кит на время освободился, но затем сел на мель повторно, после чего спасательная операция возобновилась.

В мае операция по спасению горбатого кита успешно завершилась. Для транспортировки 13-метрового животного использовали специальную баржу, заполненную водой.