Локальные перекрытия движения ожидаются в ЦАО, САО и СВАО 13 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Локальные перекрытия движения возможны в центре, на севере и северо-востоке Москвы в среду, 13 мая. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте связи с ограничениями время в пути может увеличиться. Водителей транспорта призвали пользоваться метро для поездок в районы перекрытий, планировать поездку и продумать маршрут заранее, а также сверяться с навигатором.

Ранее движение автотранспорта на участке в деревне Руднево ТиНАО ограничили до 21 августа 2026 года. Меры касаются участка местного проезда между домом 37 и домом 6, строением 1. Для проезда недоступна одна полоса и организовано реверсивное движение.

Кроме того, движение транспорта на участке в районе Нагатинской набережной перекрыто до 30 декабря 2028 года. Ограничения связаны с проведением строительных работ. Проезд закрыт на участке местного проезда в районе дома 40А по Нагатинской набережной.

