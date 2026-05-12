Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 15:40

Транспорт

Участникам Московского мотофестиваля предложили украсить свой транспорт триколором

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Участники 14-го Московского мотофестиваля могут украсить свои транспортные средства российскими флагами и цветами триколора. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Он предложил всем желающим присоединиться к мероприятию и напомнил, что сейчас все больше людей отдают предпочтение мотоциклам в качестве личного транспорта.

Мотофестиваль стартует в 10:00 в субботу, 16 мая, на смотровой площадке "Воробьевы горы". Интересные занятия там смогут найти как взрослые, так и совсем юные посетители. Их ждет насыщенная программа.

В частности, жители и гости города увидят, как колонна мотоциклистов проследует по Садовому кольцу, а также услышат песни знаменитых рок-групп, которые будут присутствовать на мероприятии.

Кроме того, о своей работе посетителям расскажут известные мотохудожники и представители отечественных тюнинг-ателье. Также на главной сцене и у стенда мотошколы Мосгортранса гости смогут поучаствовать в конкурсах. Пройдет и традиционный розыгрыш мотоцикла.

В 14-м Московском мотофестивале примут участие более тысячи мотоциклистов. Жеребьевка фестиваля состоялась в конце апреля. По ее итогам стало известно, в каком порядке мотоклубы и сообщества проедут по улицам города.

В день проведения мероприятия с 12:50 будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца, а также некоторые улицы. В связи с этим автомобилистов призвали пересесть на метро.

Внешнюю сторону Садового кольца перекроют 16 мая из-за Московского мотофестиваля

Читайте также


транспортфестивалигород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика